“الدبيبة” يطمن بتوفير الكتاب المدرسي لكل الطلاب ويؤكد على صرف مكافأة العاملين بلجان الامتحانات

اجتمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأحد بديوان مجلس الوزراء، مع وزير التربية والتعليم “موسى المقريف”لمتابعة التقييم الإجراءات المتخذة من الوزارة لإجراء امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية، والصعوبات التي واجهت الطلاب وملاحظات أولياء الأمور، ومتابعة خطوات الوزارة لبداية العام الدراسي 2022-2023.

وأكد “الدبيبة” على ضرورة صرف مكافآت العاملين بلجان الامتحانات تقديرا لجهودهم ,مع ضرورة إعطاء الدرجة الكاملة للأسئلة التي وقع فيها خطأ أو غير واضحة,مطمناً بأن الكتاب المدرسي سيكون متوفرا لكل الطلاب والتلاميذ مع بداية العام الدراسي.

حضر الإجتماع مديري مصلحة المرافق التعليمية “علي القويرح” والمركز الوطني للامتحانات “أحمد”ومركز المناهج التعليمية كامل الويبة، ومستشار الوزير “عبدالسلام الصغير”.

من جانبه قال مدير مركز المناهج أن حوالي 40% من الكتاب المدرسي موجود بمخازن الوزارة، وإجراءات باقي الكميات تسير بشكل جيد.

