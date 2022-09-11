مراسل (وال): شركة رأس لانوف النفطية تعتزم توظيف الباحثين عن العمل في المنطقة حسب المتاح من وظائف

رأس لانوف 11 سبتمبر 2022 (وال)- أعلن رئيس مجلس إدارة شركة رأس لانوف، لتصنيع النفط والغاز شعبان يوسف بسيبسو، اعتزام الشركة بعد الانتهاء من إعادة تشغيل مصنع الإيثلين على توظيف الشباب الباحثين عن العمل في المنطقة وفق الوظائف الشاغرة المتاحة لديها.

وأكد بسيبو خلال لقائه بأعيان وحكماء منطقة رأس لانوف على البدء في المرحلة الثانية، لمشروع إعادة إحياء المدينة السكنية ومنطقة العزاب والأماكن الترفيهية، بما يضمن حل لكافة المشاكل والمختنقات التي تم استعراضها ومناقشتها مع أعيان وحكماء المنطقة.

وبحسب مراسل (وال) فقد أشاد الأعيان والحكماء بجهود مجلس إدارة الشركة، وكافة مستخدميها لما يبذلونه من أجل إعادة تشغيل المجمع الصناعي بالكامل والمحافظة على هذا الصرح الصناعي الهام والذي يعتبر أحد روافد الاقتصاد الوطني. (وال)

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