شركة راس لانوف تعلن عزمها فتح باب التوظيف

الوطن / متابعات

أعلنت شركة راس لانوف لتصنيع النفط والغاز، انطلاق المرحلة الثانية لمشروع إعادة إحياء المدينة السكنية ومنطقة العزاب والأماكن الترفيهية في مدينة راس لانوف.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة، إن الشركة عازمة على توظيف الشباب الباحثين عن العمل بعد الانتهاء من إعادة تشغيل مصنع الإثيلين، وفقا للوظائف الشاغرة لدى الشركة .

وجرى ذلك أثناء اجتماع رئيس مجلس إدارة الشركة شعبان بسيبسو برفقة عدد من مسؤوليها، أمس الأحد، مع أعيان وحكماء مدينة راس لانوف؛ للوقوف على احتياجات المدينة وما يواجهها من مختنقات.

وأكد بسيسو للحكماء والأعيان أثناء الاجتماع حرص إدارة الشركة على معالجة كافة المختنقات التي تعاني منها المدينة؛ من أجل خلق بيئة عمل مريحة، وتوفير خدمات تليق بمستخدمي الشركة وقاطني المدينة السكنية.

من جانبهم أشاد الأعيان والحكماء بجهود مجلس الإدارة على جهوده المبذولة من أجل إعادة تشغيل المجمع الصناعي بالكامل، والمحافظة عليه كصرح صناعي هام يرفد الاقتصاد الوطني.