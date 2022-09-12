تراجع للدولار وصعود اليورو..«المركزي» يعلن أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار (الاثنين 12 سبتمبر 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاثنين 12 سبتمبر 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.9366 دينار، مسجلاً تراجعاً طفيفاً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 4.9835 دينار، والجنيه الاسترليني 5.7378 دينار، والدولار الكندي 3.7904 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2707 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.3137 دينار، والدرهم الإماراتي 1.344 دينار، والدينار التونسي 1.5408 دينار، والدرهم المغربي 0.4611 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الاثنين 12 سبتمبر 2022: