الأرصاد : اعتدال الأجواء في معظم مناطق الشمال

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية عن توقعاته لأحوال الطقس خلال اليوم، حيث من المتوقع اعتدال درجات الحرارة على معظم مناطق الشمال، مع رطوبة عالية، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 27 و41 درجة مئوية.

حالة الطقس في رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة :

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة، والرياح شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتكون متغيرة الاتجاه على بعض مناطق الدواخل، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 31 و34 درجة مئوية على المناطق الساحلية مع رطوبة عالية، وبين 35 و39 درجة مئوية على الدواخل.

حالة الطقس في الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد :

السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر أحيانا على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر، والرياح شمالية غربية إلى غربية، معتدلة السرعة، تنشط أحيانا على مناطق الجبل الأخضر، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 27 و33 درجة مئوية.

حالة الطقس في الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة :

السماء صافية مع احتمال ظهور بعض السحب الرعدية أحيانا، والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 36 و41 درجة مئوية.

حالة الطقس في الواحات – السرير – تازربو – الكفرة:

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 35 و39 درجة مئوية.