الرقابة على الأغذية : نتائج معامل ألمانيا تؤكد خلو الدقيق من برومات البوتاسيوم

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية عن صدور نتائج تحاليل المعامل الألمانية لعينات الدقيق والخبز التي أرسلت من مصانع الدقيق والمخابز في ليبيا، موضحا بأن العينات خالية من مادة برومات البوتاسيوم داخلها وذلك حسب بيان نشره عبر صفحته على فيسبوك .

وأوضح المركز أن هذه الخطوة جاءت عقب التشكيك في مهنيته من جهات ومؤسسات أخرى بالدولة الليبية تؤكد وجود مادة برومات البوتاسيوم داخل منتج الخبز والدقيق بليبيا بحسب البيان .

وذكر المركز أنه أصر على موقفه في مؤتمر صحفي عقده يوم 5 أغسطس بشأن خلو الدقيق والخبز من مادة برومات البوتاسيوم بعد تداول أخبار مكذوبة حسب وصفه ، مناشداً النائب العام بالفصل في الموضوع وتشكيل لجنة تضم الجهات المختصة كنوع من الحيادية للتحقيق .