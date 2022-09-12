بدء رجوع خدمات الاتصالات في شرق ليبيا تدريجياً

أعلنت الشركة القابضة للاتصالات عن بدء عودة خدمات الإتصالات في شرق ليبيا تدريجياً، بعد أن تمكن المهندسين من توفير مسارات بديلة لنقل حركة الإتصالات .

وأوضحت الشركة في بيان لها، أن فرق الصيانة تعمل جاهدةً لإصلاح الكابل المقطوع وإستعادة خدمات الإتصالات علي المسارات الرئيسية بأقصى سرعة.

يشار إلى الشركة القابضة للاتصالات، كانت قد أعلنت مساء أمس تأثر حركة الإتصالات في المنطقة الشرقية، وذلك نتيجةً لقطع في كابل الألياف البصرية على بعد 5 كيلومتر شرق مدينة بنغازي نتيجة عن أعمال حفر عشوائية في المنطقة.