الرقابة على الأغذية: نتائج تحليل مختبرات ألمانيا تؤكد خلو الدقيق من مادة برومات البوتاسيوم 

طرابلس 12 سبتمبر 2022 ( وال ) -أكد مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، خلو الدقيق من مادة برومات البوتاسيوم وأن نتائج مختبرات تحاليل ألمانيا على عينات الدقيق و الخبز المحالة من مصانع الدقيق و المخابز في ليبيا، أكدت أن كامل العينات خالية من وجود مادة برومات البوتاسيوم داخلها .

وأوضح المركز في بيان نشر على موقعه الرسمي بفيسبوك: إن مركز الرقابة على الأغذية و الأدوية كان قد أكد خلوا منتج الخبز و الدقيق من وجود مادة برومات البوتاسيوم داخله , وذلك من واقع أبحاث و تحاليل مخبرية استمرت قرابة السنة اُجريّت على عدد 454 عينة شملت مصانع الخبز و الدقيق و محسنات الخبزة , مُعلنةً عن نتائجها بمؤتمر صحفي و ورشة عمل علمية عقدتْ بشهر فبراير من العام الحالي, وهذا ما أصرّ عليه المركز عُقب تداول هذه الأخبار، ونظم مؤتمر صحفي بتاريخ 5 اغسطس للعام الحالي.

وناشد المركز النائب العام بالفصل بهذا الموضوع وتشكيل لجنة تضم الجهات ذات العلاقة كنوع من الحيادية لزرع الطمأنينة عند المستهلكين حيال قوتهم اليومي. (وال _ طرابلس)

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