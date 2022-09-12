انخفاض العقود الآجلة لخام برنت إلى 91.47 دولار للبرميل

تراجعت أسعار النفط خلال التعاملات الآسيوية اليوم الإثنين، حيث ألقت توقعات بارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا للحد من التضخم، والقيود الصارمة التي تفرضها الصين لمكافحة فيروس كورونا بظلالها على التوقعات بشأن الطلب العالمي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 78 سنتًا أو 0.9 % إلى 91.47 دولار للبرميل، بعد أن استقرت على ارتفاع 4.1 % يوم الجمعة.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 73 سنتًا أو 0.8 % ليسجل 85.34 دولار للبرميل، بعد ارتفاع بنسبة 3.9 %في الجلسة السابقة.