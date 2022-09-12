شركة الكهرباء تواصل حملتها لإزالة التوصيلات غير الشرعية بمنطقة “القره بوللي والسواني”

طرابلس 12 سبتمبر 2022 ( وال ) – تواصل الشركة العامة للكهرباء اليوم الإثنين تنفيذ الحملة الوطنية لتحصيل الإيراد العام، وإزالة التوصيلات غير الشرعية للأنشطة التجارية والصناعية، بمنطقة القره بوللي والسواني قسم الكريمية ( شارع الكنيسة) .

ودعت الشركة المواطنين وخاصة أصحاب المحال التجارية ومزاولي الأنشطة الصناعية بالتعاون مع الشركة، لتسوية أوضاعهم التعاقدية ومساعدة الشركة في إنجاح هذه الحملة، بهدف التقليل من الفاقد التجاري والتخفيف من معاناة المواطنين .

وتهدف الشركة من حملتها جبابة الديون المتراكمة وقطع التوصيلات غير الشرعية للأنشطة التجارية والصناعية داخل نطاق دائرة خدمات المستهلكين. (وال _ طرابلس)

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