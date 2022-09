جراء تعاملات متقلبة.. أسعار النفط ترتفع عالميا

ارتفعت أسعار النفط الخام اليوم الإثنين في تعاملات متقلبة وسط مخاوف من شح الإمدادادات.

وحدت المخاوف من قيود كورونا في الصين واحتمال حدوث المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا، من توسيع مكاسب الخام الأسوم رغم توقعات الطلب العالمي على الوقود.

بحلول الساعة 08:06 صباحًا بتوقيت غرينتش ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي-تسليم نوفمبر بنسبة 0.24%، مسجلًا 93.06 دولارًا للبرميل.

كما زاد سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط-تسليم أكتوبر بنسبة 0.03% إلى 86.85 دولارًا للبرميل، وفق البيانات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

وكانت أسعار النفط الخام قد أنهت تعاملاتها، يوم الجمعة الماضية، على ارتفاع بأكثر من 4% بدعم من تهديدات روسيا بوقف صادرات النفط والغاز إلى بعض المشترين.

