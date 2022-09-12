حبارات يشرح أسباب العروض المغرية في طرابلس

الوطن| رصد

قال الخبير الاقتصادي والسياسي، نورالدين حبارات، إن طرابلس شهدت أمس واليوم قيام عدد من أصحاب محال بيع السجاد وشاشات البلازما والمواد المنزلية بإعلان تخفيضات تبدو كبيرة نوعاً ما وبنسب مختلفة، وسط إقبال وتزاحم كبير من المواطنين.

وأضاف حبارات، أن الاحتمالات حول هذه التخفيضات كثيرة أبرزها رغبة التجار في التصفية والتوقف عن العمل، أو تحمل التجار فعلياً لخسارة تقدر ما بين 25 إلى %30 فقط باعتبار إنهم قد تنازلوا عن الأرباح.

وأكد أن جميع التجار الذين باعوا بالاسعار المخفضة أضاعوا ارباحهم، ثم خسروا جزء من التكلفة أي عند البيع بأقل من سعر التكلفة.

وتابع حبارات: “لكن اقتصادياً فالوضع مختلف، فالتضحية بالارباح وخسارة جزء من التكلفة من أجل توفير السيولة والاموال وانتهاز فرص انخفاض أسعار السلع وتكلفة الشحن في الأسواق العالمية خاصةً في ظل حالة الركود التي تشهده كبريات الاقتصاد العالمي هذه الفترة كالصين التي تعتبر ليبيا سوق مهم لمنتجاتها”.

ورأى أن هذه التضحية اقتصادياً ربح وليس خسارة فربما الاستيراد مجدداً وفق الأسعار السائدة حالياً في الأسواق كفيل بتعويض ما خسره التجار على مدى عام وتحقيقهم لأرباح إضافية.