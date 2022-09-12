أبوسنينة: ما حدث في طرابلس “لا يعدو” كونه تخلصاً من مخزون كبير

الوطن|رصد

علق الخبير الاقتصادي، محمد أبوسنينة، على انخفاض أسعار بعض السلع الاستهلاكية في أسواق طرابلس.

وقال أبوسنينة إنّ ما حدث في تقديري، لا يعدو كونه تخلصاً من مخزون كبير، صار راكداً من هذه السلع التي تم استرادها والاحتفاظ بها في ظل سعر الصرف المرتفع للدولار الذي تجاوز 4.48 دينار تفادياً لخسائر محتملة يتوقعها التجار”.

وأضاف الخبير الاقتصادي أنّ التكاليف الثابتة والمتغيرة التي يواجهها أصحاب هذه النشاطات نتيجة توقعات يراها التجار تتعلق بسعر صرف الدينار الليبي.