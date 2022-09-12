اقتصاد

أبوسنينة: ما حدث في طرابلس “لا يعدو” كونه تخلصاً من مخزون كبير

تم النشر منذُ 31 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

علق الخبير الاقتصادي، محمد أبوسنينة، على انخفاض أسعار بعض السلع الاستهلاكية في أسواق طرابلس.

وقال أبوسنينة إنّ ما حدث في تقديري، لا يعدو كونه تخلصاً من مخزون كبير، صار راكداً  من هذه السلع التي تم استرادها والاحتفاظ بها في ظل سعر الصرف المرتفع للدولار الذي تجاوز 4.48 دينار تفادياً لخسائر محتملة يتوقعها التجار”.

وأضاف الخبير الاقتصادي أنّ التكاليف الثابتة والمتغيرة التي يواجهها أصحاب هذه النشاطات نتيجة توقعات يراها التجار تتعلق بسعر صرف الدينار الليبي.

الوسوم

سعر الصرف طرابلس ليبيا محمد أبوسنينة

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

الوطن الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك