صعود عملة شيبا إينو إلى قمة السوق واغلاق الفجوة مع DOGE

تجاوز سعر عملة شيبا إينو SHIB عملة DAI المستقرة في تصنيف CoinMarketCap للعملات الرقمية من خلال القيمة السوقية.

وجاء سعر SHIB في المركز 13 برأسمال 7.21 مليار دولار ، مضيفاً أكثر من 6.3٪ من القيمة خلال الأسبوع الماضي. كما هو الحال، فإن SHIB أقل بـ 1.3 مليار دولار من منافتسها الرئيسية، الدوجكوين DOGE، التي يحتل المركز 11.

كما ذكر موقع U.Today سابقاً، لدى عملة شيبا إين كل الفرص لتجاوز DOGE في المستقبل القريب على خلفية الأخبار القوية، وعمليات الشراء المنتظمة لـ SHIB من قبل الحيتان، بالإضافة إلى حركة أسعار أكثر إيجابية. كل ذلك يمنحها احتمالية تجاوز DOGE، والتي بدورها لم تكن ملحوظة على الإطلاق في الآونة الأخيرة.

يمكن أن يأتي الدعم المحتمل لمسيرة SHIB للتغلب على DOGE من إطلاق Shibarium، وهو بروتوكول من الطبقة الثانية من فريق شيبا إينو. سيؤدي الحل إلى زيادة معدل استخدام SHIB وعملات النظام البيئي الأخرى مثل BONE و TREAT.

لا يزال سعر SHIB في النطاق السعري من 0.000014 دولار إلى 0.000017 دولار، والذي تم تشكيله قبل أربعة أشهر أثناء الهبوط الكبير لسوق العملات الرقمية بالكامل.

في المرتين الأخيرين، في نهاية أغسطس، ونهاية الأسبوع الأول من سبتمبر تمكنت عملة شيبا إينو من البقاء بالقرب من الحد السفلي لهذا النطاق وعدم الانزلاق تحت مستوى المقاومة .

وفي حال سادت الإيجابية في السوق، والتي لا تتعلق حتى بحركة العملة الرقمية الرئيسية، فإن SHIB لديها كل الفرص لإظهار النمو قبل DOGE.