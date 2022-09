قفزت أسعار الذهب 1% خلال تعاملات اليوم الاثنين، لتقترب من أعلى مستوى لها في أسبوعين مع انخفاض الدولار الأمريكي. يأتي ذلك في حين، يترقب المستثمرون صدور بيانات التضخم الأميركية للبحث عن دلائل حول توجه الفدرالي لرفع الفائدة. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 1726.10 دولار للأونصة بحلول الساعة 12:38 بتوقيت غرينتش بعدما صعد لأعلى مستوى له منذ 30 أغسطس آب عند 1733.69 دولار للأونصة، وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7% إلى 1741.20 دولار للأونصة، بحسب ما أفادت شبكة “CNBC”. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 4% إلى 19.53 دولار للأونصة مسجلة أعلى زيادة لها في أكثر من ثلاثة أسابيع. وقفز البلاتين 1.6% إلى 895.13 دولار كما صعد البلاديوم 2.3% إلى 2222.87 دولار.

The post أسعار الذهب ترتفع مع انخفاض الدولار appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا