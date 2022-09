رئيس الاتحاد الإفريقي “ماكي سال”يستقبل “الدبيبة” بالقصر رئاسي ويؤكد أنه سيكون داعما أساسيا لتحقيق رغبة الشعب الليبي في إنهاء المراحل الانتقالية والذهاب إلى الانتخابات

استقبل رئيس السنغال رئيس الاتحاد الإفريقي “ماكي سال”اليوم الاثنين، بالقصر الرئاسي بالعاصمة السنغالية داكار ,مشيدا بجهود حكومة الوحدة الوطنية للعودة إلى إفريقيا، وتفعيل عدد من المشاريع السياسية والاقتصادية التي تربطها بالقارة,ومناقشة نتائج الدورة الثانية،وضرورة استكمال وتفعيل نتائجها، وتشكيل لجنة تحضيرية من البلدين للتنسيق بعقد اجتماع الدورة الثالثة للجنة لزيادة التعاون بين البلدين.

وأكد “ماكي” أن الاتحاد الإفريقي سيكون داعما أساسيا لتحقيق رغبة الشعب الليبي في إنهاء المراحل الانتقالية والذهاب إلى الانتخابات.

ومن جانبه أفاد “الدبيبة” علي ضرورة مواصلة جهوده وتواصله مع كافة الأطراف الدولية لحثهم على دعم ملف الانتخابات التي لن تكون مكتملة دون لقاء رئيس الاتحاد الإفريقي وتنسيق المواقف معه.

