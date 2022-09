“حماد” و”القطراني”يناقشان المختنقات والصعوبات التي تواجه سير عمل المجلس البلدي اجدابيا والمشاريع المتوقفة بالمدينة واحتياجاتها العاجلة

اجتمع وزير التخطيط والمالية بالحكومة الليبية “اسامة حماد “مع نائب رئيس مجلس الوزراء “علي القطراني” لبحث احتياجات المجلس البلدي لبلديةاجدابيا , ومناقشةالمختنقات والصعوبات التي تواجه سير والمشاريع المتوقفة بالمدينة واحتياجاتها العاجلة .

وأكد “القطراني”على دعم الحكومة للمجلس وتذليل الصعوبات التي تعرقل سير عمله ، ووضع الحلول المناسبة لبعض الصعوبات الاخرى التي تواجه المجلس وتحول بينه وبين تأدية عمله بالصورة الصحيحة .

