المقريف يبحث سبل تطوير التعليم مع السفارة الأمريكية

بحث وزير التربية والتعليم موسى المقريف مع مسؤول الشؤون العامة في السفارة الأميركية لدى ليبيا، عبدالرحمن كنياتا، سبل التعاون المشترك بما يدعم تطوير قطاع التعليم في البلاد.

وأعرب المقريف خلال تواصله مع كنياتا عبر الدوائر المغلقة، عن أمله في استمرار برامج التعاون، متناولا في حديثه مؤتمر قمة التحول في التعليم الذي سينعقد في السادس عشر من سبتمبر الحالي خلال انعقاد الجمعية العامة في نيويورك.

وثمن الجهود الأمريكية الرامية لدعم الاستقرار في البلاد، واستقرار قطاع التعليم بشكل كامل، مؤكداً أن التعاون بين الوزارة وقسم الشؤون العامة هو تعاون قديم حديث، لما أنجز من برامج لصالح الطلاب الليبيين.

ومن جانبه أكد كنياتا على أهمية استدامة التعاون، معبرا عن الاهتمام باستمرار الشراكة والتعاون، دعما لقطاع التعليم في ليبيا.