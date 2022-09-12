اللجنة المالية المكلفة بإعداد ميزانية العام القادم 2023 تعقد اجتماعها الأول

طرابلس 12 سبتمبر 2022 (وال)- ترأس وزير المالية في حكومة الوحدة الوطنية خالد المبروك أمس الأحد، الاجتماع الأول لــ للجنة المالية المختصة بمناقشة مشروع ميزانية العام القادم 2023.

وأفادت صفحة وزارة المالية على شبكة التواصل الاجتماعي، بأنه “إعمالا بأحكام قانون النظام المالي للدولة باشرت اللجنة المالية عقد اجتماعاتها، تمهيدًا لإعداد مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2023م.

وقد افتتح الاجتماع بكلمة رئيس اللجنة المالية، وزير المالية، الذي رحب فيها بالحضور، وأكد على ضرورة تسليم اللجنة تقرير المصروفات عن السنة السابقة.

وأوضح أن الجهات ستُناقش وفق الجدول المُعد من قبل اللجنة عن طريق اللجان الأربعة الرئيسية هي:

لجنة بديوان الوزراة بطريق السكة.

لجنة بمبنى الوزار بزاوية الدهماني.

لجنة بمبنى إدارة الميزانية بمنطقة الظهرة.

لجنة وزارة الصحة بمبنى ديوان وزارة الصحة.

وأضاف الموقع أن الجهات الممولة من الخزانة العامة، ستُناقش مشروع مقترح الموازنة العامة للعام القادم 2023 م وفق الجدول المُعد حسب الزمان والمكان المذكورين. (وال)

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