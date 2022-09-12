الخارجية الأمريكية تدعو للإفصاح عن التزامات ديون الدولة الليبية

دعت وزارة الخارجية الأميركية الحكومة الليبية إلى الإفصاح عن التزامات ديون الدولة، بما في ذلك ديون الشركات المملوكة لها، وذلك من أجل تحسين شفافية المالية العامة.

وقال تقرير للوزارة عن الشفافية المالية في ليبيا خلال العام 2022، إنها تقترح كذلك نشر اقتراح موازنة تنفيذية وميزانية صادرة في فترة معقولة، ونشر النفقات لدعم المكاتب التنفيذية.

وتقدم الخارجية النصح بإخضاع الميزانيات العسكرية والاستخباراتية للرقابة المدنية العامة، والتأكد من استيفاء جهاز الرقابة المعايير الدولية للاستقلالية، والاعتماد الكامل لمبادئ المحاسبة المقبولة دوليًا، وكذلك إتاحة تقارير جهاز الرقابة عن الميزانية للجمهور في غضون فترة زمنية معقولة، حيث شملت المقترحات، إفصاح صندوق الثروة السيادية عن مصدر تمويله ونهجه العام في عمليات السحب.

يشار إلى أن هذه المقترحات نفسها، جاءت في تقرير الخارجية الأميركية عن الشفافية المالية في ليبيا، العام الماضي، إذ أوصت الوزارة حكومة الوحدة الوطنية بنشر وثائق الموازنة كاملة وموثقة، والإفصاح عن معلومات الديون، وإتاحة تقارير ديوان المحاسبة وصندوق الثروة السيادية للجمهور.

ورصد التقرير غياب تفاصيل كافية عن التزامات ديون الدولة الليبية بما في ذلك ديون الشركات المملوكة للدولة، وانتقد أيضًا غياب التفاصيل الكافية عن مشروعات وعمليات الإنفاق، بالإضافة إلى عدم إتاحة هذه المعلومات للجمهور، وكذلك عدم كشف صندوق الثروة السيادية مصدر تمويله أو نهجه العام في عمليات السحب.