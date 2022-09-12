“الشنطي” يؤكد على أهمية تحسين مستوى الأداء ورفع القدرة الرقابية

اجتمع رئيس الهيئة الرقابة الإدارية طرابلس”سليمان الشنطي” ووكيل الهيئة”خالد سعيد” مع مديري الإدارات العامة والمكاتب بالهيئة لمناقشة تقييم الخطة الاستراتيجية، والوقوف على أهم التحديات والمعوقات التي تواجه أعمال اللجنة المكلفة بوضعها، وما توصّلت إليه من نتائج وتوصيات. كما قامت اللجنة باستعراض مفصل الآلية المثلى لتنفيذ الاستراتيجية في أسرع مدة.

وأكد “الشنطي” خلال كلمته بأنّ التحديات التي تخوضها الهيئة ومتطلبات تحسين مستوى الأداء ورفع القدرة الرقابية، وتحسين مستوى الكفاءة لرأس المال البشري، صار أمرا يحتّم علينا الاهتمام الأكبر به.

كما أشار “الشنطي” إلى أنّ مشروع ربط المنظومة الالكترونية بكافة فروع الهيئة يعد ذو أهمية كبرى في تحسين الأداء، وسرعة إنجاز العمل بين رئاسة الهيئة وفروعها.

كما وأضح وكيل الهيئة أن عملية النظام الأمني للمنظومة الالكترونية يجب أن يكون على أعلى مستوى من الدقة والاحترافية؛ خوفاً من الاختراق، وتسرب المعلومات التى تعدّ قضية أمن قومي.

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