اقتصاد

الشؤون الاجتماعية تتسلم 27 ألف بطاقة إيفاء من مصرف الجمهورية

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية

تسلمت وزارة الشؤون الاجتماعية عدد 27 ألفًا و600 بطاقة جديدة من بطاقات «إيفاء» الخاصة بمنحة الزوجة والبنات فوق سن الثامنة عشرة، من مصرف الجمهورية.

وأفادت الوزارة بأنها تسلمت بالأمس الدفعة الجديدة من فروع مصرف الجمهورية في (سبها والجفرة وغات والغريفة والقرضة الشاطئ)، وذلك في إطار تسريع عملية طباعة وإصدار البطاقات وتسليمها.

وفي الخامس من شهر يوليو الماضي، وقَّعت وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية ومصرف الجمهورية عقدًا لإطلاق بطاقة «إيفاء» الخاصة بمنحة الزوجة والبنات فوق سن 18 عامًا، إذ يستفيد نحو مليون و330 ألف مواطنة من منحة الزوجة والبنات.

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قناة ليبيا الاقتصادية

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