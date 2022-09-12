اقتصاد

تسليم قطعة أرض في تاجوراء إلى رئاسة أركان القوات البحرية

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية

وقعت مصلحة أملاك الدولة على محضر تسليم قطعة أرض بمنطقة تاجوراء لصالح رئاسة أركان القوات البحرية، صباح الإثنين.

وأوضحت المصلحة، في بيان، أن ذلك التوقيع جاء في إطار تسوية أوضاع جميع العقارات المملوكة للدولة ودعمًا للمؤسسات العامة.

وجرت مراسم التوقيع بين رئيس أركان القوات البحرية اللواء نورالدين محمد البون، ومدير مكتب أملاك الدولة بطرابلس المدينة.

وفي أوائل أغسطس الماضي، قرر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية إعادة تشكيل اللجنة العليا للإشراف على رد أو استكمال التعويضات عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978

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قناة ليبيا الاقتصادية

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