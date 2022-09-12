الحكومة الليبية تبحث المختنقات التي تعاني منها بلدية أجدابيا

اجتمع وزير التخطيط والمالية بالحكومة الليبية المكلفة من قبل البرلمان “أسامة حماد” ونائب رئيس مجلس الوزراء “علي القطراني” مع عضو مجلس النواب عن الدائرة الرابعة اجدابيا “مصطفى بقوشة”، ووزير الحكم المحلي “سامي الضاوي” ، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي “الصقر بوجواري” .

وتم خلال هذا الاجتماع استعرض المختنقات والصعوبات التي تواجه سير عمل المجلس البلدي أجدابيا والمشاريع المتوقفة بالمدينة واحتياجاتها العاجلة .

حيث أكد “القطراني” على دعم الحكومة للمجلس وتذليل الصعوبات التي تعرقل سير عمله ، وخلص اللقاء بالموافقة على رصف بعض الطرق المهمة داخل مدينة أجدابيا ، إلى جانب توفير قطعة أرض وتخصيصها لتكون مكب خاص للقمامة ، بالإضافة إلى وضع الحلول المناسبة لبعض الصعوبات الأخرى التي تواجه المجلس وتحول بينه وبين تأدية عمله بالصورة الصحيحة .

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