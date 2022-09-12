حلحلة مشاكل قطاع النفط مع شركات الوطنية للنفط وشركة إماراتية.. أبرز ملفات اجتماع شكشك وبن قدارة

بحث رئيس الديوان “خالد شكشك” مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “فرحات بن قدارة” المشاكل التي يعاني منها قطاع النفط أهمها تنامي معدل الالتزامات التي تواجه الوطنية تجاه الشركات التابعة لها والمتعاقدة معها وأثرها على استمرار العمل في ظل تعثر انسياب التدفقات المالية اللازمة لتغطيتها رغم توفير المخصصات من قبل الحكومة.

حلحلة مشاكل قطاع النفط مع شركات المؤسسة وشركة إماراتية.. أبرز ملفات اجتماع شكشك وبن قدارة

جاء ذلك في اجتماع عقده شكشك الإثنين، في ديوان المحاسبة بحضور الإدارات المعنية بذلك، حيث تطرق المجتمعون أيضاً إلى إمكانية تنفيذ توصيات الديوان السابقة بوضع دليل حوكمة للعمل بالمؤسسة وتعزيز نظم الرقابة الداخلية للقطاع وتبني برامج الشفافية والإفصاح على كافة البرامج والعمليات والتعاقدات التي تبرمها المؤسسة مع الغير ووضع الضوابط الكفيلة لتنفيذها بما يضمن سلامة الإجراءات، بما يكفل للمؤسسة تحقيق أهدافها وزيادة معدلات الإنتاج.

وبحسب صفحة ديوان المحاسبة على فيسبوك، وفإن المجتمعون بحثوا بشكل خاص مناقشة الاجراءات المتخدة بشأن القضايا المرفوعة حول مصفاة رأس لانوف، التي تعتبر موضوع استثمار الشركة الليبية الإماراتية، حسب وصف الديوان.

وأضاف الديوان أن المجتمعون توصلوا إلى الاتفاق بتنفيذ حزمة من الآليات والتدابير تبدأ بتشكيل لجان من الجانبين لتقييم بعض الملفات وإيجاد الحلول المناسبة لها، والعمل بوتيرة متسارعة لمعالجة ملف الديون ومتابعته عن كثب لضمان عدم تعثر الشركات واستمرار أعمالها، بالإضافة إلى التوصية بتشكيل لجنة من قبل الحكومة بعضوية الأطراف المعنية لدراسة موضوع الشركة الليبية الإماراتية لحلحلته.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية