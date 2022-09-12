شكشك وبن قدارة يناقشان القضايا المرفوعة حول مصفاة رأس لانوف

بحث رئيس ديوان المحاسبة مع رئيس مؤسسة النفط فرحات بن قدارة، الاجراءات المتخدة بشأن القضايا المرفوعة حول مصفاة رأس لانوف إلى جانب موضوع استثمار الشركة الليبية الإماراتية.

وتم الاتفاق على تنفيذ حزمة من الآليات والتدابير تبدأ بتشكيل لجان من الجانبين لتقييم بعض الملفات وإيجاد الحلول المناسبة لها، والعمل بوتيرة متسارعة لمعالجة ملف الديون ومتابعته عن كثب لضمان عدم تعثر الشركات واستمرار أعمالها، وحول الشركة الليبية الاماراتية تم الاتفاق على التوصية بتشكيل لجنة من قبل الحكومة بعضوية الأطراف المعنية لدراسة الموضوع وحلحلته .

وناقش المجتمعون الصعوبات والمشاكل التي يُعاني منها قطاع النفط والتي من بينها تنامي معدل الالتزمات القائمة على المؤسسة تجاه الشركات التابعة والمتعاقدة معها وأثرها على استمرار العمل في ظل تعثر انسياب التدفقات المالية اللازمة لتغطيتها رغم توفير المخصصات من قبل الحكومة، وبحث الأليات والتدابير المناسبة لمراجعتها والتحقق من سلامتها.

كما تمت مناقشة إمكانية تنفيذ توصيات الديوان السابقة بوضع دليل حوكمة للعمل بالمؤسسة وتعزيز نظم الرقابة الداخلية للقطاع وتبني برامج الشفافية والإفصاح على كافة البرامج والعمليات والتعاقدات التي تبرمها المؤسسة مع الغير ووضع الضوابط الكفيلة لتنفيذها بما يضمن سلامة الإجراءات ويكفل للمؤسسة تحقيق أهدافها وزيادة معدلات الإنتاج.