القنصل الإيطالي لدى ليبيا يجري زيارة لبلدية بنغازي يؤكد فيها أهمية تحقيق المنافع الاقتصادية للجانبين الليبي والإيطالي

أجرى القنصل الإيطالي لدى ليبيا “فرانشيسكو دي لويجي” الإثنين زيارة لبلدية بنغازي، أكد فيها حرصه على مُواصلة العمل المُشترك مع البلدية، في مُختلف المجالات، إضافة إلى رغبته في عقد لقاءات مع الغرفة التجارية بنغازي للعمل على تحقيق المنافع الاقتصادية للجانبين .

وأكد رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بوجواري في اجتماعه مع القنصل، أهمية استمرار التعاون والتنسيق في الملفات المشتركة مع بلدية بنغازي خاصّة فيما يتعلق بتقديم الدعم الفني في الجوانب المُتعلقة بترميم المباني التاريخية وفي المجالات الاقتصادية والتعليمية والصحية وعمل الشركات الإيطالية .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية