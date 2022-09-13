إطلاق مبادرة العودة للعمل بنظام المحافظات

أطلق النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني خلال اجتماعه مع رئيس وأعضاء المجلس البلدي طرابلس المركز وحكماء وأعيان المدينة، مبادرة العمل بنظام اللامركزية في الحكم والعودة إلى نظام المحافظات لتخفيف العبء على العاصمة

ولفت الكوني إلى أن أي مشروع وطني لو تم تبنيه في طرابلس من شأنه أن يتحول إلى نموذج يحتذي به في كل مناطق ليبيا ، مبينا أن زيارته للمجلس البلدي طرابلس المركز هي تأكيدا على ثقته الكبيرة في أن يكون للمجلس الدور البارز خلال المرحلة الراهنة لقيادة مخارج ناجعة لحالة الانسداد السياسي الذي تعاني منه البلاد.

وأكد ” الكوني ” بان خبراء وحكماء طرابلس يملكون القدرة على تقديم رؤي من شأنها أن تساهم في الخروج من الأزمة التي تعيشها بالتعاون مع المجلس الرئاسي، ليكون الحل ليبي – ليبي ، مبينا أن نظام المحافظات يساهم في الحد من الفساد المالي والإداري، ويترك للحكومة المركزية دورها السيادي.