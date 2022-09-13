خلال زيارته لها.. عبد الحميد الدبيبة يجري زيارة تفقدية لمصرف الساحل والصحراء في العاصمة السينغالية داكار

أجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة الإثنين، زيارة تفقدية لمصرف الساحل والصحراء في العاصمة السينغالية داكار لمتابعة سير العمل فيه والوقوف على مناشطه ودوره في دعم الاقتصاد السنغالي ودول غرب إفريقيا.

وشارك في هذه الزيارة وزير المالية بحكومة الوحدة، خالد المبروك، وكان في استقبالهم المدير العام للمصرف بسّام القرقوي.

حيث أكد القرقوي أن للمصرف 15 وكالة في دولة السينغال، وأن له مساهمة في مساعدة الشركات الوطنية والأفراد بالسنغال، من خلال تقديم التمويلات المالية والخدمات التي تساهم في دعم الاقتصاد المحلي للسينغال، إضافة إلى التطور الإيجابي لنشاط المصرف في السنغال ودول غرب إفريقيا، حيث يحقق نجاحا ونموا بشكل يساعد على زيادة فروعه ومناشطه.

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