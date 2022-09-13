وزارة الصناعة والمعادن تبحث دور مركز البحوث الصناعية في الرقابة والتفتيش وتناقش أوضاع العاملين به

أكد وكيل وزارة الصناعة والمعادن للشؤون العامة وشؤون الإنتاج والمناطق الصناعية بحكومة الوحدة الوطنية مصطفى السمو على ضرورة تفعيل دور المركز التفتيشي والرقابي على المنتجات الصناعية المختلفة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده السمو الإثنين، مع مدير عام مركز البحوث الصناعية ومدراء الإدارات بالمركز بتاجوراء، حيث واطلع السمو على سير عمل المركز ووقف على المشاكل والصعوبات التي تواجهه في تنفيذ أعماله.

وناقش المجتمعون الأوضاع الإدارية والمالية للموظفين، ووعد الوكيل بالعمل على تسوية أوضاع العاملين بالمركز الوظيفية والمالية وصرف المكافأة المتأخرة المستحقة لهم وفق الإمكانيات المتاحة، بالإضافة إلى بحث احتياجات المركز من بعض الأجهزة والمعدات المعملية وكذلك احتياجات بعض مباني المركز ومختبراته ومرافقه لعمليات الصيانة.

وبُحث خلال الاجتماع تنفيذ تعليمات رئاسة الوزراء بتغيير مجلس إدارة عدد من الهيئات والمؤسسات والتي من بينها تكليف مجلس إدارة جديد لإدارة مركز البحوث الصناعية.

كما اطلع السمو أيضاً على خطة المركز لتنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية المستهدَف تنفيذها، خصوصاً في مجال الدراسات الجيولوجية والتعدينية ودراسات التنمية المكانية الصناعية وبعض الدراسات التطبيقية الأخرى.

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