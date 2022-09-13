خاص … مصدر مسؤول بمصلحة التسجيل العقاري يتحدث لصدى عن مخاطر تفعيل الحكومة للتسجيل العقاري .. وهذه التفاصيل

صرح مصدر مسؤول بمصلحة التسجيل العقاري لصحيفة صدى الاقتصادية بالقول أنه إذا تم تفعيل التسجيل العقاري بقرار من الحكومة وليس بقانون من البرلمان سيحدث عوار قانوني ينتج عنه إلغاء كافة الإجراءات والتصرفات التي ستكون نتيجة هذا التفعيل الغير قانوني، مما سيتسبب في حالة من الجدل ستبقى لسنوات داخل أروقة المحاكم .

كما أوضح المصدر أن مصلحة التسجيل العقاري في الوقت الراهن لا تملك الإمكانيات الكافية لمواجهة العدد الهائل من المواطنين الذين سيتوجه إلى مكاتب التسجيل العقاري لتسجيل عقاراتهم .

وأضاف المصدر أن الوضع الأمني في الوقت الراهن يحتم علينا إتخاذ جملة من الإجراءات الأمنية لحماية مقرات مصلحة التسجيل العقاري قبل أي تفعيل لضمان عدم حدوث اختراقات و تغيير ملكية بعض العقارات تحت تهديد السلاح .

وتابع المصدر قائلاً أن المصلحة وضعت خطة تدريجية لتنفيذ عملية إعادة التفعيل تتمثل في التفعيل الجزئي لتنفيذ الأحكام فقط كمرحلة أولى ومن ثم البدء في تنفيذ عقود البيع كمرحلة ثانية على أن تتلوها مجموعة من المراحل حتى نصل إلى مرحلة إنشاء كراسات جديدة وتنفيذ أعمال تحقيق الملكية لضمان التفعيل بشكل أمن.

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