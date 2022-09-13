خاص: التعاون بين المصرف المركزي طرابلس والبنك التركي منطقة مظلمة وليست واضحة ..خبير تركي يكشف لصدى هذه التفاصيل

صرح الخبير التركي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “فهيم تستكين” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الإثنين حيث قال: أن تركيا استثمرت لفترة وجيزة في حكومة الوفاق الوطني لضمان عودة الشركات التركية إلى ليبيا أولاً كان الإتفاق مع السراج ومن ثم مع الدبيبة كما أن من المستحيل المضي قدمًا في التعامل مع حكومة طرابلس فقط فهي تحاول تحسين العلاقات مع الجانب الشرقي في البلاد متمثلاً في عقيلة صالح وجزئياً خليفة حفتر .

وأضاف تستكين أنه على الرغم من أن الجليد قد ذاب قليلاً إلا أنه لا يوجد تقدم ملموس حتى الآن بالإضافة إلى ذلك ، أثناء الحديث عن التطبيع مع الشرق إلا أن حكومة باشاغا أفسدت حسابات أنقرة قليلاً ومن الواضح أن هناك شرطان أساسيان لإمكانية عودة الشركات التركية أولاً: يجب التغلب على الأزمة السياسية الداخلية في ليبيا وثانيًا يجب أن تنحسر الأعمال العدائية السياسية ضد تركيا لهذا يجب على الحكومة التركية إتباع سياسة أكثر توازناً وشمولية على الرغم من وجود بعض التغييرات في السياسة الليبية إلا أنها ليست كافية .

وأكد “تستكين” من جانبه أنه بما يخص التعاون بين مصرف ليبيا المركزي طرابلس والبنك التركي فإنه هنا العلاقة بين هذه البنوك المركزية هي منطقة مظلمة تماما وليس هناك أي وضوح لهذه العلاقات .

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