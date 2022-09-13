مع قرب إطلاق خدمات تمويل المنتجات الإسلامية.. “العكاري” يزف أخبار مفرحة لزبائن المصرف التجاري

أعلن رئيس مجلس الإدارة المصرف التجاري “مصباح العكاري عن رفع سقف السحب من آلات السحب الذاتي بقيمة 700 دينار في اليوم و1400 دينار في الأسبوع و 4000 آلاف دينار في الشهر إضافة إلى رفع سقف عمليات الشراء عن طريق نقاط البيع إلى سقف شهري 8000 دينار.

وأضاف العكاري أنه تم رفع خدمة “ياسر باي” من 2000 دينار إلى أكثر من 100 ألف دينار حسب نوع السلعة، بالإضافة إلى سقف السحب النقدي 2000 دينار، مع إمكانية الرفع في الحالات الطارئة.

ولفت العكاري أن المصرف خلال هذا العام يجري افتتاح أكثر من 15 فرع جديد ووكالة، وإعادة ترميم وتأهيل عدد من الفروع المتضررة من الحروب تتوزع في أنحاء كثيرة من البلاد، منها فرع دار السلام ووكالة الأبرق والمرج وجالو واجدابيا، في الشرق الليبي، ووكالة المدار بطرابلس وفروع الزاوية وصبراتة وصرمان والعجيلات، بالإضافة إلى عدد من الفروع الأخرى ووالوكالات.

وبالتفصيل قال العكاري أن المصرف التجاري يقوم خلال سنة 2022 بفتح فروع ووكالات وإعادة تأهيل فروع جديدة ( صيانة الفروع المتضررة من حالات الحروب التي مرت بها البلاد ) وهي كالآتي: فرع دار السلام تم افتتاحه في بداية السنة ، ووكالة الأبرق تم الافتتاح، ووكالة مراوة تم الافتتاح ، وفرع المرج تم الافتتاح وفرع جالو تم الافتتاح ، وفرع الجهاد تم نقله للمبنى الجديد ،وتم الافتتاح فرع اجدابيا تم الافتتاح بعد صيانة كاملة ، ووكالة المدار طرابلس تم الافتتاح، ووكالة التضامن الزاوية تم الافتتاح ، وفرع ميدان البلدية تم الافتتاح ، ووكالة المجمع التجاري تم الافتتاح ، ووكالة صرمان الافتتاح شهر 10 القادم ، رفرع صبراتة الافتتاح شهر 10 القادم، وفرع العجيلات الافتتاح شهر 11 القادم ، وفرع الهواري النقل إلى المبنى بعد الصيانة شهر 12 القادم ، وافتتاح فرع الابيار شهر 10 القادم ، ووكالة بنينا الافتتاح شهر 10 القادم .

وبحسب العكاري فالمصرف التجاري يعتزم إطلاق خدمات تمويل المنتجات الإسلامية الخاصة بالأفراد يوم 18-9 القادم بعد توقف هذه الخدمات خلال الأربعة سنوات الماضية ، مضيفاً أن المصرف التجاري في الترتيب الثالث من ناحية الحصول على النقد الأجنبي حسب إحصائيات البنك المركزي شهر 8 ، بالإضافة إلى استكمال باقي فروع المصرف التجاري على المنظومة الجديدة بالكامل نهاية شهر 10 القادم .

كذلك تركيب آلات السحب الذاتي بنهاية هذه السنة عدد 300 آلة حاليا 120 آلة، وكل ما تقدم يعني أن المصرف التجاري الوطني مركزه المالي قوي وبها إدارة تعمل وتحاول أن ترتقي بالخدمات المصرفية إلى أفضل صورة .

ووجه “العكاري” شكره وتقديره لكل زملائه بمجلس إدارة التجاري وإلى المدير العام ، وإلى مساعدي المدير العام، ومدراء الإدارات ، وإلى كل موظفي البنك التجاري على عطائهم السخي ، مع تقديمه الإعتذار للزبائن عن أي تقصير ونعاهدهم على بذل المزيد من الجهد من تحسين الخدمات والارتقاء بالخدمات المصرفية إلى الأفضل.

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