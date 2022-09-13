لجنة التعويضات تُعلن عن بدء استقبال ملفات المتضررة منازلهم بمناطق الاشتباكات

شرعت اللجنة المركزية للتعويضات التابعة لوزارة الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية في استقبال ملفات المواطنين المتضررة منازلهم بمناطق الحرب التي وقعت خلال عامي 2019 -2020 جنوب طرابلس ، وذلك عن طريق المجالس البلدية التي وقعت في نطاقها هذه الاشتباكات والتي تبلغ 14 مجلساً بلدياً .

وطالبت اللجنة من المجالس البلدية المعنية بالتواصل مع اللجنة المركزية للتعويضات بوزارة الإسكان والتعمير وإحالة نسخ إلكترونية وأخرى ورقية تتضمن أسماء المواطنين المتضررة منازلهم .