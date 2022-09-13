اقتصاد

لجنة التعويضات تُعلن عن بدء استقبال ملفات المتضررة منازلهم بمناطق الاشتباكات

تم النشر منذُ 29 ثانية
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مصدر الخبر / موقع بكم
مصدر الخبر / موقع بكم

شرعت اللجنة المركزية للتعويضات التابعة لوزارة الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية في استقبال ملفات المواطنين المتضررة منازلهم بمناطق الحرب التي وقعت خلال عامي 2019 -2020  جنوب طرابلس ، وذلك عن طريق المجالس البلدية التي وقعت في نطاقها هذه الاشتباكات والتي تبلغ 14 مجلساً بلدياً .

وطالبت اللجنة من المجالس البلدية المعنية بالتواصل مع اللجنة المركزية للتعويضات بوزارة الإسكان والتعمير وإحالة نسخ إلكترونية وأخرى ورقية تتضمن أسماء المواطنين المتضررة منازلهم .

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