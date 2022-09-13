أسعار الدولار والعملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 في السوق السوداء

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الثلاثاء 13 سبتمبر 2022م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية: الدولار الأمريكي – طرابلس 5.1725 دينار الدولار الامريكي – زليتن 5.1700 دينار الدولار الامريكي – بنغازي 5.1800 دينار الدولار الامريكي – مصراتة 5.1750 دينار حوالات دبي-تركيا – 5.2125 دينار اليورو – طرابلس = 5.22 دينار اليورو – بنغازي = 5.23 دينار الجنية الإسترليني 6.16 دينار الليرة التركية 0.28 دينار الدينار التونسي 1.68 دينار الجنية المصري 0.27 دينار الدينار الأردني 6.85 دينار كسر الذهب عيار 18 ب212.50 دينار كسر الذهب عيار 21 ب247.91 دينار كسر الذهب عيار 24 ب283.33 دينار ليرة ذهب عيار 21 وزن 8 جرام ب1978 دينار كسر الفضة 2.6 دينار دولار بشيك المصدق: – 5.30 دينار “التجارة والتنمية” – 5.30 “مصرف الوحدة” – 5.22 “مصرف الجمهورية” “تقريبي”. نسبة السحب للبطاقات الدولار = 2.80 ~2.95 ٪ .

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