تراجع جديد للدولار وصعود اليورو..«المركزي» يعلن أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار (الثلاثاء 13 سبتمبر 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الثلاثاء 13 سبتمبر 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.9234 دينار، مسجلاً تراجعاً طفيفاً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 4.9943 دينار، والجنيه الاسترليني 5.7688 دينار، والدولار الكندي 3.7928 دينار ليبي، والليرة التركية 0.27 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.3099 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3404 دينار، والدينار التونسي 1.5445 دينار، والدرهم المغربي 0.4608 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الثلاثاء 13 سبتمبر 2022: