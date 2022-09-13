حكومة الوحدة تتفقد مصرف الساحل والصحراء بالسنغال

اجري رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة زيارة تفقدية لمصرف الساحل والصحراء بالسنغال، رفقة وزير المالية خالد المبروك، ورئيس مجلس إدارة المصرف أحمد الهادي، لمتابعة سير العمل فيه والوقوف على مناشطه ودوره في دعم الاقتصاد السنغالي ودول غرب إفريقيا.

وأكد مدير عام المصرف ،وجود 15 وكالة في السنغال، تساهم في مساعدة الشركات الوطنية والأفراد بالسنغال من خلال تقديم التمويلات المالية و دعم الاقتصاد المحلي.

يشار إلى أن مصرف الساحل والصحراء تأسس بموجب اتفاقية موقعة من دول تجمع الساحل والصحراء وبمساهمة 14 دولة إفريقية.

وبدأ المصرف نشاطه برأس مال مُكتتب قدره 700 مليون يورو مدفوع الثمن منه 500 مليون يورو وكانت نسبة مساهمة ليبيا حوالي 70% مدفوعة نقداً بالكامل.