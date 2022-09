السوق الليبي.. تخفيضات كبيرة والأسباب مجهولة

تشهد ليبيا هذه الأيام حملة تخفيضات وصفت من رجال الأعمال بـ «الكبيرة» وذلك باختلاف الأصناف والأسعار على المنتجات المستوردة على صعيد الأثاث المنزلي المفروشات والأجهزة الالكترونية مثل الشاشات بمختلف الماركات.

تخفيضات المفروشات من الصنع المحلي والمستوردة بلغت تخفيضاتها من 50٪ إلى 90٪ وهي سابقة لم تحدث من قبل في السوق المحلي والتي لاقت رواجاً واسعاً من قبل الزبائن التي تزاحمت أمام المولات والأسواق منذ ساعات الصباح الأولى.

ورجح عدد من الاقتصادين أنّ سبب التخفيضات يكون بسبب الركود الاقتصاد العالمي وانخفاض الطلب الخارجي لهذه المنتجات، بينما أخرون اعتبروا السبب يرجع لتخفيض قيمة شحن الحاويات من الصين التي بلغت بوقت سابق إلى 17 ألف دولار والآن أصبحت 7 ألاف دولار وأنّ التجار يحاولون التقليل من المخزونات لجلب بضاعة جديدة مع فرصة نزول هذه الأسعار.

من جانبه، أوضح التاجر منير حميده أنّ ما يحدث نتيجة وجود كميات كبيرة من البضائع داخل مخازن التجار الذين يحاولون بيع ما يمكن بيعه من تصاميم ومنتجات قديمة وذلك نتيجة الركود الاقتصادي الذي تشهده البلاد من عدة أشهر.

