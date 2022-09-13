الوطني للأرصاد : استقرار الأجواء مع رطوبة عالية على مناطق الشمال

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية توقعاته لحالة الطقس لليوم، إذ من المتوقع عدم تغير حالة الطقس، وتبقى درجات الحرارة في معدلاتها على معظم المناطق، مع رطوبة عالية على مناطق الشمال، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 27 و41 درجة مئوية على جميع المناطق.

حالة الطقس في رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة :

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، وتتكاثر مساء اليوم على منطقة نالوت وما جاورها، قد يصحبها خلايا رعدية، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 31 و36 درجة مئوية على معظم المناطق، وتسجل زيادة طفيفة نهاية الأسبوع.

حالة الطقس في الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد :

السماء قليلة السحب، تتكاثر على بنغازي وبعض مناطق الجبل الأخضر، مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة، والرياح شمالية غربية، معتدلة السرعة، تنشط أحيانا على المناطق الساحلية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 27 و32 درجة مئوية.

حالة الطقس في الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة :

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة، والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 36 و41 درجة مئوية.

حالة الطقس في الواحات – السرير – تازربو – الكفرة :

السماء صافية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 36 و38 درجة مئوية.