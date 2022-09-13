سبوتنيك: الوطنية للنفط كيان سياسي آخر للصراعات الداخلية في ليبيا

قالت وكالة سبوتنيك الروسية إن المؤسسة الوطنية للنفط هي الكيان الوحيد الذي يمكنه بيع النفط الليبي في الخارج ومع ذلك نظرًا لعدم وجود دولة فعالة في ليبيا، فإنها مجرد كيان سياسي آخر في الصراعات الداخلية.

وأضافت سبوتنيك أن المؤسسة اعتمدت بشدة على الشركات الأجنبية في السنوات الأخيرة لمساعدتها على زيادة الإنتاج وتشمل هذه الشركات إيني الإيطالية وتوتال الفرنسية وريبسول وإيكوينور النرويجية وشركة أو إم النمساوية بالإضافة إلى شركات أمريكية .

وأشارت إلى أن ليبيا لاتزال في حالة من الفوضى ولكن من الواضح أن الأولوية الأمريكية تظل ضمان استمرار ضخ احتياطيات النفط وبيعها دون انقطاع وضمان التوزيع العادل للثورة النفطية في البلاد .