انخفاض أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء بسبب زيادة العرض وقلة الطلب

انخفضت أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء مقارنة بالأمس، وذلك بسبب زيادة العرض وتنوع الأصناف وقلة الطلب من المشترين.

وسجل تطبيق بكم الاخباري، انخفاض سمك الدوت إلى 37 دينار للكيلو، بعد ما كان سعره بالأمس 43 دينار، والتريليا الممتازة 40 دينار للكيلو، بعد ما كان سعره بالأمس 45 دينار، والدندشي 48 دينار، بعد ما كان سعره بالأمس 53 دينار ،الفروج 43دينار للكيلو، بعد ما كان سعره بالأمس 50 دينار.

وأوضح عدد من الصيادين لتطبيق بكم الاخباري، أن أكثر الأسماك الموسمية الحالية المتوفرة في الأسواق الليبية، هي لامبوكا والرزام والمغرس، بالإضافة لتوفر الأسماك الدرجة الثالثة الزرقاء وهي السردين والكوالي والبوقا والصاورو، والتي تتراوح أسعار الكيلو فيها بين 4 إلى 6 دينار.