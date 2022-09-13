تايمز أوف مالطا: السلطات المالطية تخيب آمال الدبيبة .. تابع التفاصيل

ذكرت صحيفة تايمز أوف مالطا اليوم الثلاثاء أن رئيس وزارة حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة يأمل في التفاوض مع السلطات المالطية بشأن الإفراج عن ملايين من الأموال الليبية المجمدة في بنوك مالطا خلال زيارته في أغسطس الماضي ومع ذلك ، رفض نظيره المالطي روبرت أبيلا الطلب بحسب تايمز أوف مالطا

وقالت الصحيفة المالطية ، نقلاً عن مصادر حكومية أن الدبيبة كان مهتمًا بشكل خاص بتأمين الأموال الليبية المحتجزة في بنك ساتابانك والتي لم يتم الإفراج عنها وبحسب ما ورد فإن أموال الليبيين في ساتابانك تبلغ أكثر من 10 ملايين يورو .

وأضافت تايمز أوف مالطا أن رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة تلقى خيبة أمل عندما رفضه أبيلا سرا خلال اجتماعهما في 31 أغسطس .

وقال متحدث باسم الحكومة المالطية لصحيفة تايمز أوف مالطا أن قرار الإفراج عن الأموال أو غير ذلك ليس في أيدي الحكومة المالطية حيث ظلت الحكومة ملتزمة باحترام القرارات التي تتخذها المؤسسات المتعددة الأطراف .

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