اجتماع لمتابعة سير العمل بفروع ‏الإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية بالمنطقة الغربية

اجتمع مدير الإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية عميد “عبدالسلام ‏البركي” اليوم الثلاثاء، برؤساء فروع الإدارة بالمنطقة الغربية، وبحضور عدد من الضباط ‏بالإدارة.‏

تم خلال الاجتماع مناقشة سير العمل بالفروع والأعمال المنجزة من قبلهم ‏والمتعلقة بتأمين وحماية المصادر الكهربائية وضبط المخربين، وكذلك مدى ‏الاستجابة للبلاغات الواردة لمراكز حماية الطاقة الكهربائية بفرع الإدارة.‏

وأيضاً تطرق للمشاكل والصعوبات التي تواجه سير العمل الحلول ‏الواجب اتخاذها للحلحلة المشاكل بما يضمن تحقيق أفضل النتائج في ‏المهام والواجبات المكلفة بها أعضاء الإدارة العامة لحماية الطاقة ‏الكهربائية.‏

حيث شدد مدير الإدارة على ضرورة الضبط والربط بين كافة أعضاء الإدارة ‏وفروعها والتقيد بالإجراءات القانونية التي فرضها القانون والالتزام ‏بالزى الرسمي لأعضاء هيئة الشرطة، وكذلك العمل بروح الفريق الواحد من ‏أجل انجاح المهام والواجبات التي كلفت بها الإدارة، مشيراً إلى أن هذه ‏المرحلة تتطلب منا تكاثف الجهود والتحلي بروح المسؤولية تجاه الوطن ‏والمواطن.‏

وفي ختام الاجتماع أكد مدير الإدارة على ضرورة الرفع من وتيرة العمل وبذل أقصى ‏الجهود وعدم التهاون أو تقاعس في أداء المهام، موضحاً بأنه سيكون ‏هناك متابعة دورية لعمل فروع الإدارة بما يضمن الرقي بمستوى الأداء ‏بكافة مكونات الإدارة.‏

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