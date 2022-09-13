اجتماع لمتابعة سير العمل بفروع ‏الإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية بالمنطقة الغربية

اجتمع مدير الإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية عميد “عبدالسلام البركي” اليوم الثلاثاء، برؤساء فروع الإدارة بالمنطقة الغربية، وبحضور عدد من الضباط بالإدارة.
تم خلال الاجتماع مناقشة سير العمل بالفروع والأعمال المنجزة من قبلهم والمتعلقة بتأمين وحماية المصادر الكهربائية وضبط المخربين، وكذلك مدى الاستجابة للبلاغات الواردة لمراكز حماية الطاقة الكهربائية بفرع الإدارة.
وأيضاً تطرق للمشاكل والصعوبات التي تواجه سير العمل الحلول الواجب اتخاذها للحلحلة المشاكل بما يضمن تحقيق أفضل النتائج في المهام والواجبات المكلفة بها أعضاء الإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية.
حيث شدد مدير الإدارة على ضرورة الضبط والربط بين كافة أعضاء الإدارة وفروعها والتقيد بالإجراءات القانونية التي فرضها القانون والالتزام بالزى الرسمي لأعضاء هيئة الشرطة، وكذلك العمل بروح الفريق الواحد من أجل انجاح المهام والواجبات التي كلفت بها الإدارة، مشيراً إلى أن هذه المرحلة تتطلب منا تكاثف الجهود والتحلي بروح المسؤولية تجاه الوطن والمواطن.
وفي ختام الاجتماع أكد مدير الإدارة على ضرورة الرفع من وتيرة العمل وبذل أقصى الجهود وعدم التهاون أو تقاعس في أداء المهام، موضحاً بأنه سيكون هناك متابعة دورية لعمل فروع الإدارة بما يضمن الرقي بمستوى الأداء بكافة مكونات الإدارة.
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