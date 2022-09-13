الجمهورية يعلن عن قرب إطلاق تحديث المنظومة المصرفية إلى النسخة الجديدة “أوراكل فليكس كيوب”

أعلن مصرف الجمهورية لكافة زبائنه عن قرب إطلاق تحـديث المنظومة المصرفية إلـى النسخة الجديدة (أوراكل فليكس كيوب النسخة 14.3)خـلال الأيام القادمة.

حيث تعد النسخة الحديثـة مـن أفضـل التقنيـات المستخدمة في المنظومات المصرفية محلياً ودولياً ، وبمـا يمكـن جميـع الزبائن مـن الحصـول علـى أفضـل الخدمات المصرفية والمنتجـات الجديدة المتوافقة وأحكام الشريعة الإسلامية.

إضـافـة إلـى مـا سيقدمه النظـام مـن حلول سريعة في خدمات الدفع الإلكتروني لكـل مـن قـطـاعي الأفراد والشركات وبأفضل التقنيات والحلول المصرفية ويؤكد المصرف إلتزامه التام بالعمل بشكل وثيق لخدمتكم بأفضل السبل.

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