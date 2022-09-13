“السائح”: المشغلات الخاصة بجدري القرود تم توفيرها من ميزانية المركز

تحدث مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض “حيدر السائح” خلال لقاء تلفزيوني على قناة بانوراما أن المشغلات المتوفرة والخاصة بجدري القرود تم توفيرها من الميزانية المخصصة للمركز ولم تكن دعم من منظمة الصحة العالمية .

وأضاف “حيدر” خلال حديثه إذا كان المركز ينتهج نهج الزوبعة الإعلامية في طلب ميزانيات جديدة للمركز لننتهجها خلال الموجة الرابعة والخامسة من كورونا والتي لم يتم فيها طلب أي ميزانيات طواري وفي جدير القروض أيضًا لم يتم طلب ميزانية خاصة أو مايعرف بميزانية الطواري والمشغلات تتم توفيرها من الميزانية الدورية المخصصة للمركز رغم نقص الميزانية في بعض الأبواب .

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