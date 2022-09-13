وزير الصحة بالحكومة الليبية يزور مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث بمدينة بنغازي

قام وزير الصحة بالحكومة الليبية المكلفة من قبل مجلس النواب “عثمان عبدالجليل”، رفقة مستشار نائب رئيس الوزراء للشئون الصحية “السنوسي المغربي” ، بزيارة لمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث بمدينة بنغازي.

كما تم خلال الزيارة عقد اجتماع مع مدير عام المستشفى “أكرم الشيخي”، تناول خلاله عدة محاور هامة في مقدمتها كيفية الرفع من معدلات أداء الأطقم الطبية والطبية المساعدة بالمستشفى ، وتوفير الأدوية والأجهزة والمعدات الطبية الأساسية والضرورية لتحسين مستوى الخدمات في العناية المركزة ، وأقسام العمليات والأشعة التشخيصية والعلاجية ، بالإضافة إلى تجهيز جناح العمليات العامة الجديد الذي انتهت أعمال صيانته ويحتوي على خمسة غرف عمليات .

وأيضاً تطرق إلى ضرورة استكمال مبنى الجلاء لأقسام العظام وقسم الحروق والتجميل ، وكذلك إجراء الصيانات السريعة والترميمية، وضرورة تفعيل ثلاثة عقود لإجراء عمليات صيانة أخرى في عدد من مباني المستشفى المختلفة.

حيث طالب وزير الصحة بإحالة محضر الاجتماع للوزارة لوضعه موضع التنفيذ، بما في ذلك تصور إدارة المستشفى لحل المشكلة الأمنية، وذلك بتوفير مكتب أمن بالمستشفى لتمكين الأطقم الطبية والموظفين من أداء عملهم على أكمل وجه.

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