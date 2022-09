سجل سعر الدولار ارتفاعاعً مقابل الين واليورو والعملات الأخرى، اليوم الثلاثاء، بعد نشر بيانات أظهرت ارتفاعا أكبر من المتوقع في التضخم بالولايات المتحدة على أساس شهري، مما يعني أن الفدرالي الأميركي قد يعلن زيادة كبيرة في أسعار الفائدة.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأميركية مقابل سلة من 6 عملات من بينها اليورو، بنسبة 1.1% إلى 109.39، مقترباً من أعلى مستوى في 20 عاماً عند 110.79، كان سجله الأسبوع الماضي، وتحول المؤشر إلى الصعود بعد نشر بيانات التضخم، بحسب ما أفادت شبكة “CNBC”.

ووفقا لتقرير لوزارة العمل الأمريكية، فقد سجلت أسعار المستهلكين ارتفاعاً مفاجئاً في أغسطس، كما ارتفع التضخم الأساسي وسط ارتفاع تكاليف الإيجار والرعاية الصحية.

وتراجع كل من اليورو والجنيه الإسترليني والين، وانخفض اليورو بنسبة 1% مقابل الدولار إلى 1.0016 دولار، بعدما اقترب من أعلى مستوى في شهر في الجلسة السابقة عند 1.0198 دولار.

وفي مقابل الين، ارتفع الدولار 0.9% إلى 144.095 ين، حيث كانت العملة اليابانية قد تلقت في وقت سابق دعماً من تصريحات مسؤولين أشاروا إلى أن الحكومة قد تتخذ خطوات لمواجهة ضعف الين المفرط.

وتراجع الجنيه الإسترليني أمام الدولار 1.2% إلى 1.1544 دولار، وكان الإسترليني قد ارتفع في وقت سابق اليوم لأعلى مستوى في أسبوعين مقابل العملة الأميركية بعد تراجع معدل البطالة في بريطانيا إلى أدنى مستوى له منذ عام 1974، بينما ارتفعت الأجور باستثناء العلاوات بنسبة 5.2%، وهو أعلى معدل منذ الأشهر الثلاثة حتى أغسطس 2021.

The post الدولار يرتفع بعد نشر بيانات تضخم أمريكية appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا