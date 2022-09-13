الحكومة الليبية تعلن عن تشكيل لجنة لإطلاق برنامج إنماء الجنوب

اجتمع نائب رئيس الحكومة الليبية المكلفة من قبل البرلمان “سالم الزادمة” وبصفته رئيس لجنة أزمة الجنوب اليوم الثلاثاء 13 سبتمبر ، بمقر ديوان مجلس الوزراء بمدينة سبها ، بالمجلس التسيري لبلدية تراغن.

حيث تم خلال هذا الاجتماع التطرق لوضع حلول لمختنقات منطقة تراغن وباقي المدن والمناطق بالجنوب الليبي ورصد مخصصات مالية اللازمة لمعالجتها.

كما أعلن “الزادمة” عن عزم الحكومة الليبية عن تشكيل لجنة عليا لإطلاق برنامج لإنماء الجنوب يستهدف كل المرافق والمؤسسات والبلديات الجنوب الليبي والتي تأتي في أولوياتها عقد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع عمداء البلديات والفاعليات الإجتماعيه والوقوف الفعلي على أهم مشاريع تنمية الجنوب الليبي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية