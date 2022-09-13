اقتصاد

حماد وعبد الجليل يستكملان إجراءات علاج الأطفال المصابين بالأورام لإيفادهم إلى الاردن ￼

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية

بحث وزير التخطيط والمالية أسامة حماد خلال اجتماعه مع وزير الصحة عثمان عبد الجليل،  إجراءات إيفاد الأطفال مرضى الأورام والذين يحتاجون لعمليات زراعة نخاع ، إلى مركز الحسين للسرطان بالمملكة الاردنية الهاشمية لاستكمال علاجهم هناك.

وحضر الاجتماع نائب مدير مستشفى بنغازي التعليمي لطب وجراحة الأطفال صلاح العمروني، والاستاذ احمد يوسف رئيس لجنة علاج مرضى الأورام بالمملكة الاردنية الهاشمية .

وتواصل المجتمعون مع إدارة المركز لاستقبال كل الأطفال الذين يحتاجون لعمليات زراعة نخاع وذلك خلال الأيام القادمة بعد أن تتم تسوية الديون المستحقة لصالح مركز الحسين.

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قناة ليبيا الاقتصادية

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