خاص .. المصرف الريفي يقيم ورشة عمل حول التمويل الأصغر لبناء قدرات بعدد من المصارف الليبية

أقيم اليوم الإثنين ورشة عمل حول التمويل الأصغر لبناء قدرات بعض المصارف الليبية ” وذلك بإشراف مؤسسة خبراء فرنسا وبتنظيم من الإدارة العامة للمصرف الريفي.

حيث قدم هذه الورشة الخبير المالي “نبيل الكسراوي” المتخصص في مجال الشمول المالي والتمويل الإسلامي، بحضور نائب مدير عام البرنامج الأوروبي لدعم الاقتصاد الليبي “محمد الأسود” وعدد من أعضاء مجلس إدارة المصرف الريفي والمدير العام المصرف ونائبه وعدد من مدراء الإدارات والمكاتب بالإدارة العامة للمصرف ومدير إدارة المؤسسات والتعاون الفني ممثلا عن وزارة المالية .

وتم خلال هذا ورشة التطرق الى العديد من المحاور منها ميزات مؤسسات التمويل الأصغر والتجارب العالمية في هذا الشأن والتمويل الأصغر الإسلامي، كما تم خلال هذه الورشة تقديم عرض من المصرف الريفي حول الأهداف التي يسعى لتحقيقها ومايواجهه المصرف من تحديات لتحقيق الأغراض التي أنشيء من أجلها .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية